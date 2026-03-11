La traditionnelle Estofinado d’Arcanhac La Fouillade
Le club de l’amitié d’Arcanhac organise sa traditionnelle Estofinado. Animation musicale avec la chanteuse Morgane Masala !
Inscriptions avant le 8/03
clami.payserenes@gmail.com ou au 06 42 16 96 63 ou au 06 15 8129 69. .
Arcanhac La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 6 15 81 29 69 clami.payserenes@gmail.com
English :
The Arcanhac Friendship Club organizes its traditional Estofinado. Musical entertainment with singer Morgane Masala!
L’événement La traditionnelle Estofinado d’Arcanhac La Fouillade a été mis à jour le 2026-03-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)