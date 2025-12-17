La traditionnelle galette Salle Panchon Arsac

La traditionnelle galette

Salle Panchon Allée de Panchon Arsac Gironde

Le Maire et l’ensemble de Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier à un moment de convivialité autour de la traditionnelle galette le dimanche 11 janvier 2026 à partir de 15h30 à la salle Panchon (gymnase d’Arsac).

Merci de confirmer votre présence avant le 3 janvier 2026 via le lien de réservation. .

