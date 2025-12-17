La traditionnelle galette Salle Panchon Arsac
La traditionnelle galette Salle Panchon Arsac dimanche 11 janvier 2026.
La traditionnelle galette
Salle Panchon Allée de Panchon Arsac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Le Maire et l’ensemble de Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier à un moment de convivialité autour de la traditionnelle galette le dimanche 11 janvier 2026 à partir de 15h30 à la salle Panchon (gymnase d’Arsac).
Merci de confirmer votre présence avant le 3 janvier 2026 via le lien de réservation. .
Salle Panchon Allée de Panchon Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La traditionnelle galette
L’événement La traditionnelle galette Arsac a été mis à jour le 2025-12-15 par Margaux Médoc Tourisme