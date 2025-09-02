La tragédie du dossard 512 Noyon

La tragédie du dossard 512

2026-02-13 20:30:00

Humour | Tout public | Yohann Métay

Yohann Métay s’inscrit à la célèbre course autour du Mont-Blanc à pied. Ses fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain, ses hallucinations font parler les marmottes et son foie fait une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies antiques. Dans une quête haletante du héros qui est en lui, il devra faire avec les crampes, les doutes, les autres coureurs, les hypoglycémies, les questions existentielles, les délires intérieurs pour atteindre son rêve Finir…vivant. Chaussez vos baskets pour ce spectacle inédit où tout le monde se reconnaît, même les plus sédentaires !

Place Aristide Briand Noyon 60400

