La tragédie du dossard 512 Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz

La tragédie du dossard 512 Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz vendredi 26 septembre 2025.

La tragédie du dossard 512

Fresnay-en-Retz Caba’Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 20:30:00

Date(s) :

2025-09-26 2025-09-27

C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du Mont-Blanc ! A pied ! Pourquoi ?… Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui passe, pour devenir quelqu’un…?

Rendez-vous au Caba’Retz théâtre à Fresnay pour découvrir les aventures de ce personnage original

A propos du spectacle

Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain, que les hallucinations font parler les marmottes et que votre foie vous fait une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies antiques, il faut forcément en faire un spectacle…et comique si possible ! Dans une quête haletante du héros qui est en lui, il devra faire avec les crampes, les doutes, les autres coureurs, les hypoglycémies, les questions existentielles, les délires intérieurs pour atteindre son rêve Finir…vivant ! Un spectacle où tout le monde se reconnaît, même les plus sédentaires !!



Pratique

tout public à partir de 12 ans

réservation en ligne via Billetweb ici

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .

Fresnay-en-Retz Caba’Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 40 07 mairie@villeneuvenretz.fr

English :

It?s the story of a guy who races around Mont Blanc! On foot! And why? For pride, to find meaning in the passing of time, to become somebody…?

Join us at the Caba’Retz theater in Fresnay to discover the adventures of this original character

German :

Es ist die Geschichte eines Mannes, der ein Rennen um den Mont Blanc macht! Und zwar zu Fuß! Warum? Aus Stolz, um einen Sinn in der vergehenden Zeit zu finden, um jemand zu werden…?

Wir treffen uns im Caba’Retz-Theater in Fresnay, um die Abenteuer dieses originellen Charakters zu erleben

Italiano :

È la storia di un ragazzo che corre intorno al Monte Bianco! A piedi! E perché? Per orgoglio, per trovare un senso al tempo che passa, per diventare qualcuno…?

Venite al teatro Caba’Retz di Fresnay per scoprire le avventure di questo originale personaggio

Espanol :

¡Es la historia de un tipo que corre alrededor del Mont Blanc! A pie ¿Y por qué? ¿Por orgullo, para encontrar sentido al paso del tiempo, para llegar a ser alguien…?

Acérquese al teatro Caba’Retz de Fresnay para descubrir las aventuras de este original personaje

L’événement La tragédie du dossard 512 Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-15 par I_OT Pornic