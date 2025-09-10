La tragédie du dossard 512 Yohann Métay Espace culturel l’Orée du Bois La Chapelle-Saint-Aubin

La tragédie du dossard 512 Yohann Métay Espace culturel l’Orée du Bois La Chapelle-Saint-Aubin samedi 7 février 2026.

La tragédie du dossard 512 Yohann Métay

Espace culturel l’Orée du Bois 161 Rue de l’Europe La Chapelle-Saint-Aubin Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du Mont Blanc ! A pied ! Pourquoi ? …

Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui passe, pour devenir quelqu’un…?

Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain, que les hallucinations font parler les marmottes et que votre foie vous fait une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies antiques, il faut forcément en faire un spectacle…et comique si possible !

Dans une quête haletante du héros qui est en lui, il devra faire avec les crampes, les doutes, les autres coureurs, les hypoglycémies, les questions existentielles, les délires intérieurs pour atteindre son rêve Finir…vivant !

Un spectacle où tout le monde se reconnaît, même les plus sédentaires !! .

Espace culturel l’Orée du Bois 161 Rue de l’Europe La Chapelle-Saint-Aubin 72650 Sarthe Pays de la Loire culture@lachapellesaintaubin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La tragédie du dossard 512 Yohann Métay La Chapelle-Saint-Aubin a été mis à jour le 2025-09-10 par CDT72