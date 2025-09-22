LA TRAGIBILE D’ANDROMAQUE INVITATION SORTIE DE RÉSIDENCE- CRÉATION LUMIÈRES AU THÉÂTRE D’AUXERRE THÉÂTRE D’AUXERRE Auxerre

LA TRAGIBILE D’ANDROMAQUE INVITATION SORTIE DE RÉSIDENCE- CRÉATION LUMIÈRES AU THÉÂTRE D’AUXERRE THÉÂTRE D’AUXERRE Auxerre lundi 22 septembre 2025.

LA TRAGIBILE D’ANDROMAQUE INVITATION SORTIE DE RÉSIDENCE- CRÉATION LUMIÈRES AU THÉÂTRE D’AUXERRE

THÉÂTRE D’AUXERRE 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22 14:30:00

fin : 2025-09-22

Date(s) :

2025-09-22

LA TRAGIBILE D’ANDROMAQUE EST UNE COMÉDIE

Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector qui est mort.

Andro fait nous poiler la vie c’est dramatique, alors faut rigoler surtout quand c’est tragique !

Un spectacle burlesque, bouffon et Rock’n’Roll inspiré du chef d’oeuvre de Racine. Un hommage réjouissant.

Elle présente les épreuves que doit surmonter une femme, Andromaque, pour défendre un amour, une cause, et son intégrité.

Andromaque sortira triomphante de ces épreuves tandis que la force du désir entraînera les autres personnages vers leur perte.

La dramaturgie de la pièce est celle du chef d’œuvre de Racine mais la Tragibile la contrefait.

Au théâtre, le drame poussé à son paroxysme peut basculer vers la comédie. C’est cet exercice de bascule auquel le collectif des Psychopathes Associés se livre dans la Tragibile d’Andromaque.

La Tragibile d’Andromaque est vécue dans un univers parallèle où les personnages sont prisonniers de vers contemporains et gouailleurs, contraints par des rimes dont il est impossible de s’échapper.

Ça rime dur dans la Tragibile.

Le spectacle se veut burlesque et bouffon, la création se veut comique, alerte, osée et libre, mais elle n’en demeure pas moins fidèle à l’intrigue et aux enjeux dramatiques de l’œuvre originale à laquelle elle rend hommage. Quelques vers originaux de Racine ne manquent d’ailleurs pas de faire intrusion dans la pièce.

Texte Réda Samoudi

Mise en scène collective des Psychopathes Associés de la compagnie la Gargouille

Avec Mélanie Allart, François Duhem, Cathy Martin, François Rousseau

Lumières Benoit André & Nils Piau Spasky .

THÉÂTRE D’AUXERRE 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 44 50 24 pro@cie-gargouille.fr

English : LA TRAGIBILE D’ANDROMAQUE INVITATION SORTIE DE RÉSIDENCE- CRÉATION LUMIÈRES AU THÉÂTRE D’AUXERRE

German : LA TRAGIBILE D’ANDROMAQUE INVITATION SORTIE DE RÉSIDENCE- CRÉATION LUMIÈRES AU THÉÂTRE D’AUXERRE

Italiano :

Espanol :

L’événement LA TRAGIBILE D’ANDROMAQUE INVITATION SORTIE DE RÉSIDENCE- CRÉATION LUMIÈRES AU THÉÂTRE D’AUXERRE Auxerre a été mis à jour le 2025-09-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)