La Traiettoria Calante (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes
La Traiettoria Calante (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes mercredi 8 avril 2026.
La Traiettoria Calante (théâtre)
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : 12 – 12 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-08
La tragique histoire du pont génois Morandi, à travers un spectacle brut et un témoignage bouleversant.
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Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 76 13 00 contact@anthea-antibes.fr
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English :
The tragic story of the Morandi Bridge in Genoa, told through a raw performance and a deeply moving account.
L’événement La Traiettoria Calante (théâtre) Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins
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