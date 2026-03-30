La Traiettoria Calante (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes

La Traiettoria Calante (théâtre)

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-08

La tragique histoire du pont génois Morandi, à travers un spectacle brut et un témoignage bouleversant.

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Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 76 13 00 contact@anthea-antibes.fr

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English :

The tragic story of the Morandi Bridge in Genoa, told through a raw performance and a deeply moving account.

L’événement La Traiettoria Calante (théâtre) Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins