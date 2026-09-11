La trainerilla,un ancien bateau de pêche, Club Ur Joko, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

La trainerilla,un ancien bateau de pêche 19 et 20 septembre Club Ur Joko Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Association Ur Joko

Découvrez sur le port cet ancien bateau de pêche maintenant utilisé comme embarcation sportive.

Samedi : de 14h à 18h.

Dimanche : de 10h à 18h.

Club Ur Joko 5 Rue Rodolphe Caillaux, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Chantaco Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Association Ur Joko

© Pays d’art et d’histoire