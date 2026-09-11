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La trainerilla,un ancien bateau de pêche, Club Ur Joko, Saint-Jean-de-Luz

samedi 19 septembre 2026 · Club Ur Joko · Saint-Jean-de-Luz

La trainerilla,un ancien bateau de pêche, Club Ur Joko, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Club Ur Joko
Adresse
5 Rue Rodolphe Caillaux, 64500 Saint-Jean-de-Luz
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

La trainerilla,un ancien bateau de pêche 19 et 20 septembre Club Ur Joko Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Association Ur Joko
Découvrez sur le port cet ancien bateau de pêche maintenant utilisé comme embarcation sportive.
Samedi : de 14h à 18h.
Dimanche : de 10h à 18h.

Club Ur Joko 5 Rue Rodolphe Caillaux, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Chantaco Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Association Ur Joko

© Pays d’art et d’histoire

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