La traite en famille Bosc-Mesnil

La traite en famille

276 Route du Centre Bosc-Mesnil Seine-Maritime

Début : 2025-07-12 17:00:00

fin : 2025-07-12 18:30:00

2025-07-12

Un univers au plus près des vaches en partant découvrir la traite ! Ils vous emmènent à travers champs chercher les vaches puis ils vous expliquent toutes les facettes de ce moment si particulier avec leurs animaux ! Et ensuite c’est à vous de jouer en tentant de traire une ou plusieurs vaches !

276 Route du Centre Bosc-Mesnil 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 66 84 13

English : La traite en famille

Get up close and personal with cows and discover milking! They’ll take you across the fields to fetch the cows, then explain all the facets of this very special moment with their animals! Then it’s up to you to try your hand at milking one or more cows!

German :

Eine Welt, in der Sie den Kühen ganz nah sind, wenn Sie das Melken entdecken! Sie nehmen Sie mit auf die Felder, um die Kühe zu suchen, und erklären Ihnen dann alle Facetten dieses ganz besonderen Moments mit ihren Tieren! Und dann sind Sie an der Reihe und versuchen, eine oder mehrere Kühe zu melken!

Italiano :

Avvicinatevi alle mucche e scoprite la mungitura! Vi porteranno nei campi a cercare le mucche, poi vi spiegheranno tutte le sfaccettature di questo momento così speciale con i loro animali! Poi toccherà a voi cimentarvi nella mungitura di una o più mucche!

Espanol :

Acérquese a las vacas y descubra el ordeño Te llevarán por los campos en busca de las vacas y te explicarán todas las facetas de este momento tan especial con sus animales A continuación, podrás probar a ordeñar una o varias vacas

