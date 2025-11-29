La traite en famille Bosc-Mesnil
La traite en famille Bosc-Mesnil samedi 29 novembre 2025.
La traite en famille
276 Route du Centre Bosc-Mesnil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 17:00:00
fin : 2025-11-29 18:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Un univers au plus près des vaches en partant découvrir la traite ! Ils vous emmènent à travers champs chercher les vaches puis ils vous expliquent toutes les facettes de ce moment si particulier avec leurs animaux ! Et ensuite c’est à vous de jouer en tentant de traire une ou plusieurs vaches ! .
276 Route du Centre Bosc-Mesnil 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 66 84 13
English : La traite en famille
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La traite en famille Bosc-Mesnil a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Bray Eawy