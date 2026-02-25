La traite en famille Bosc-Mesnil

La traite en famille

276 Route du Centre Bosc-Mesnil Seine-Maritime

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21 18:30:00

2026-03-21

Un univers au plus près des vaches en partant découvrir la traite ! Ils vous emmènent à travers champs chercher les vaches puis ils vous expliquent toutes les facettes de ce moment si particulier avec leurs animaux ! Et ensuite c’est à vous de jouer en tentant de traire une ou plusieurs vaches ! .

276 Route du Centre Bosc-Mesnil 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 66 84 13

