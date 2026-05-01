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La traite en famille Bosc-Mesnil

La traite en famille Bosc-Mesnil samedi 9 mai 2026.

Adresse : 276 Route du Centre

Ville : 76680 Bosc-Mesnil

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Bosc-Mesnil

La traite en famille

276 Route du Centre Bosc-Mesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09 18:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Un univers au plus près des vaches en partant découvrir la traite ! Ils vous emmènent à travers champs chercher les vaches puis ils vous expliquent toutes les facettes de ce moment si particulier avec leurs animaux ! Et ensuite c’est à vous de jouer en tentant de traire une ou plusieurs vaches !   .

276 Route du Centre Bosc-Mesnil 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 66 84 13 

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English : La traite en famille

L’événement La traite en famille Bosc-Mesnil a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Bray Eawy

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