La Trans’Art #6 vente aux enchères Salle polyvalente Blainville-sur-Mer

Blainville-sur-Mer

La Trans’Art #6 vente aux enchères

Salle polyvalente Rue de la Vieille Digue Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

6ème édition Vente aux enchères solidaire La Trans’Art ✨

RDV à la salle polyvalente de Blainville-sur-Mer, du 29 juillet au 1er août 2026

Un rendez-vous artistique et solidaire au profit de Nav’Solidaire

Plus de 60 artistes engagés Exposition • Vente aux enchères • Live painting ️ Tattoo • Bar à cocktails (avec Space Shake) Restauration • ️ Tombola • Et bien d’autres surprises

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Du 29 au 31 juillet | 11h00 19h30

Exposition ouverte à tous

Venez découvrir une sélection de plus de 60 œuvres originales peinture, photographie, street art, sculpture…Un moment convivial pour échanger, partager et soutenir une belle cause.

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1er août Journée spéciale Vente aux enchères

11h00 Ouverture des portes Dernière chance de découvrir les œuvres exposées

Animations sur place

Restauration

Bar & bar à cocktails avec Spaceshake

Performances artistiques

️ Tombola

⛵ Stand Nav’Solidaire

✨ Nouveauté réalisation de flash tattoos avec la talentueuse Vona Tatoo

14h30 Présentation de Nav’Solidaire

Une association engagée dans la collecte et la redistribution de prothèses en Afrique subsaharienne, le transport solidaire en voilier, et la sensibilisation à l’inclusion et à l’écologie.

15h00 Début de la vente aux enchères

Les 60 œuvres sont mises en vente pour soutenir les actions de l’association.

️ 19h00 Tombola solidaire. Une œuvre surprise à remporter !

20h00 Concert pour clôturer la journée

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✨ Soutenir une initiative solidaire concrète

✨ Découvrir et acquérir des œuvres uniques

✨ Rencontrer des artistes engagés

✨ Partager un moment festif et inspirant

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Infos & contact nav.solidaire@gmail.com 07 49 66 64 72 .

Salle polyvalente Rue de la Vieille Digue Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 7 49 66 64 72 nav.solidaire@gmail.com

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English : La Trans’Art #6 vente aux enchères

L’événement La Trans’Art #6 vente aux enchères Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Coutances Tourisme