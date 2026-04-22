La Trans’Art #6 vente aux enchères Salle polyvalente Blainville-sur-Mer
La Trans’Art #6 vente aux enchères Salle polyvalente Blainville-sur-Mer samedi 1 août 2026.
Blainville-sur-Mer
La Trans’Art #6 vente aux enchères
Salle polyvalente Rue de la Vieille Digue Blainville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
6ème édition Vente aux enchères solidaire La Trans’Art ✨
RDV à la salle polyvalente de Blainville-sur-Mer, du 29 juillet au 1er août 2026
Un rendez-vous artistique et solidaire au profit de Nav’Solidaire
Plus de 60 artistes engagés Exposition • Vente aux enchères • Live painting ️ Tattoo • Bar à cocktails (avec Space Shake) Restauration • ️ Tombola • Et bien d’autres surprises
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Du 29 au 31 juillet | 11h00 19h30
Exposition ouverte à tous
Venez découvrir une sélection de plus de 60 œuvres originales peinture, photographie, street art, sculpture…Un moment convivial pour échanger, partager et soutenir une belle cause.
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1er août Journée spéciale Vente aux enchères
11h00 Ouverture des portes Dernière chance de découvrir les œuvres exposées
Animations sur place
Restauration
Bar & bar à cocktails avec Spaceshake
Performances artistiques
️ Tombola
⛵ Stand Nav’Solidaire
✨ Nouveauté réalisation de flash tattoos avec la talentueuse Vona Tatoo
14h30 Présentation de Nav’Solidaire
Une association engagée dans la collecte et la redistribution de prothèses en Afrique subsaharienne, le transport solidaire en voilier, et la sensibilisation à l’inclusion et à l’écologie.
15h00 Début de la vente aux enchères
Les 60 œuvres sont mises en vente pour soutenir les actions de l’association.
️ 19h00 Tombola solidaire. Une œuvre surprise à remporter !
20h00 Concert pour clôturer la journée
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✨ Soutenir une initiative solidaire concrète
✨ Découvrir et acquérir des œuvres uniques
✨ Rencontrer des artistes engagés
✨ Partager un moment festif et inspirant
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Infos & contact nav.solidaire@gmail.com 07 49 66 64 72 .
Salle polyvalente Rue de la Vieille Digue Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 7 49 66 64 72 nav.solidaire@gmail.com
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English : La Trans’Art #6 vente aux enchères
L’événement La Trans’Art #6 vente aux enchères Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Coutances Tourisme
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