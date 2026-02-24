La Transhumance au bord de Semoy

Thilay Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

2026-05-03

Une balade conviviale au rythme du troupeau, pour découvrir le métier d’éleveur, les paysages de la vallée et la tradition de la transhumance. Après l’effort, le réconfort ! Un repas vous est proposé au tarif de 20 € par la bergerie des Bayamonts. Réservation obligatoire auprès de la Maison du Parc naturel régional des Ardennes.

Thilay 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr

English :

A friendly walk at the rhythm of the herd, to discover the job of a breeder, the landscapes of the valley and the tradition of transhumance. After the effort, the comfort! The Bayamonts shepherd’s hut will serve you a meal for ?20. Reservations required at the Maison du Parc naturel régional des Ardennes.

