LA TRANSHUMANCE AU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DE L’HUMANITÉ : UN ÉLAN POUR L’AVENIR ?, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille

LA TRANSHUMANCE AU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DE L’HUMANITÉ : UN ÉLAN POUR L’AVENIR ? 21 – 23 avril Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Bouches-du-Rhône

PASS 1 jour > 70€

PASS 2 jours > 130€

PASS 3 jours > 190€

Tarif spécifique et conditions particulières > nous contacter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T09:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T09:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:30:00+02:00

Le Colloque international « LA TRANSHUMANCE AU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DE L’HUMANITÉ : UN ÉLAN POUR L’AVENIR ? » aura lieu du 21 au 23 avril 2026 au Mucem.

Il bénéficie du patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO.

Cet événement est organisé par la Maison de la transhumance, en partenariat avec le CORAM, l’Association Française de Pastoralisme et le ministère de la Culture, dans le cadre de son inscription récente par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Ce colloque a pour objectif de faire un premier point sur l’avancée des plans de sauvegarde et de valorisation de la transhumance dans les différents pays engagés dans la démarche d’inscription, ainsi que de partager des expériences sur les sujets d’avenir de la pratique : formation au métier de berger, adaptation au nouveau contexte socio-économique et environnemental, gestion en biens communs, valorisation des produits issus de l’élevage transhumant, partage de l’espace et médiation culturelle. Il réunira principalement des représentants des professionnels de la culture, de l’élevage (éleveurs, bergers) et des animateurs des plans de sauvegarde et de valorisation de la transhumance.

Il rassemblera essentiellement des délégations des 10 pays inscrits (Albanie, Andorre, Autriche, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Roumanie), des six pays actuellement candidats (Bulgarie, Pologne, Serbie, Slovaquie, Turquie, Ukraine) ainsi que des pays de la rive Sud de la Méditerranée.

Une proposition sera faite pour que cette première rencontre soit le point de départ d’un rendez-vous biennal, organisé successivement dans les différents pays inscrits, afin de permettre le renouvellement et l’enrichissement des échanges, et participer ainsi à l’avenir de la pratique de la transhumance.

Traduction français – anglais assurée sur les 3 journées.

La participation au colloque est soumise à des frais d’inscription comprenant les repas du midi, la traduction et les déplacements de la journée de visite.

Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Promenade robert laffont, 13002 Marseille, France Marseille 13002 2nd Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 33484351300 https://www.mucem.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-transhumance/evenements/colloque-international-transhumance-unesco »}] Le Mucem se déploie sur trois lieux : – un bâtiment conçu par l’architecte Rudy Ricciotti pour l’ouverture en 2013 présentant les collections de synthèse sur l’ethnographie française ; – le fort Saint-Jean, Monument historique classé ; – le centre de conservation et de ressources, situé dans le quartier de la Belle de Mai, également conçu pour l’ouverture par l’architecte Corinne Vezzoni.

Le Colloque international « LA TRANSHUMANCE AU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DE L’HUMANITÉ : UN ÉLAN POUR L’AVENIR ? » aura lieu du 21 au 23 avril 2026 au Mucem.

MDT©