La transhumance de Mouton Village édition 2026 Parc Mouton Village Vasles

Cette année, la transhumance vers Mouton Village a décidé de relier deux magnifiques départements qui sont la Vienne et les Deux-Sèvres
Elle aura lieu sur le weekend du 28 et 29 mars 2026 !
Deux jours de randonnée et de convivialité en bonne compagnie moutons, chiens de berger, ânes, chevaux et évidemment comme d’habitude un grand et beau soleil …
Nous partirons de Vouillé dans la Vienne en passant par Chiré-en-Montreuil, Latillé, le Chateau de la Sayette pour arriver dans les Deux-Sèvres à notre parc Mouton Village.
Accompagnez notre cheptel direction le parc Mouton Village sur un parcours de 22 km avec plu-sieurs étapes.
Programme détaillé sur notre site internet www.moutonvillage.fr
* 6 € par participant pour l’ensemble de la manifestation (28 et 29 mars) 1€ pour les moins de 14 ans (l’achat du gobelet) .
Parc Mouton Village 21 rue du bourg neuf Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 12 12 moutonvillage@cc-parthenay-gatine.fr
