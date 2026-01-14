La transhumance des moutons Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
La transhumance des moutons Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement samedi 14 février 2026.
La transhumance des moutons
Samedi 14 février 2026 de 10h à 10h30.
Séance à 10h et à 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement
Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 10:30:00
2026-02-14
Le Divadlo Théâtre Marseille présente le spectacle de théâtre d’ombre petite enfance la transhumance des moutons dès 6 mois !Familles
Au son des sonnailles, les moutons quittent l’estive et rejoignent la vallée pour y passer l’hiver.
Un agneau égaré dans la montagne est recueilli par une bergère. Réussira-t-il à rejoindre le troupeau ?
Un spectacle de théâtre d’ombre par la compagnie Manivelle. .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org
English :
Divadlo Théâtre Marseille presents La transhumance des moutons , a shadow play for young children aged 6 months and up!
