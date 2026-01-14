La transhumance des moutons Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

La transhumance des moutons

Samedi 14 février 2026 de 10h à 10h30.

Séance à 10h et à 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Le Divadlo Théâtre Marseille présente le spectacle de théâtre d’ombre petite enfance la transhumance des moutons dès 6 mois !Familles

Au son des sonnailles, les moutons quittent l’estive et rejoignent la vallée pour y passer l’hiver.



Un agneau égaré dans la montagne est recueilli par une bergère. Réussira-t-il à rejoindre le troupeau ?



Un spectacle de théâtre d’ombre par la compagnie Manivelle. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

Divadlo Théâtre Marseille presents La transhumance des moutons , a shadow play for young children aged 6 months and up!

