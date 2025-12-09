LA TRANSHUMANCE LUMINEUSE Lunel

LA TRANSHUMANCE LUMINEUSE

Date(s) Le 19 décembre 2025 à 18h

Emplacement Au départ de la place des trophées vers le complexe sportif Colette Besson

Gratuit Pour tous les publics

La Ville de Lunel reconduit la Transhumance lumineuse. Equipés de lumières, les 300 brebis et moutons de Guillaume Charbonnier prendront le chemin depuis la Place des trophées, tout près du complexe sportif Colette Besson pour une balade en cœur de ville. La transhumance sera également accompagnée par l’association l’Âne pescalune de Jean-Marie Verger.

Un spectacle pastoral qui plaira à tous les publics ! Et pour qu’à la tombée de la nuit le spectacle soit encore plus lumineux, la Ville distribuera des lampions aux enfants pour suivre le cortège qui sera animé en musique par Lou Tambourinaïre de l’Estang de l’Or. .

English :

Date(s): December 19, 2025 at 6pm

Location Departing from Place des trophées ? towards the Colette Besson sports complex

Free of charge ? For all publics

