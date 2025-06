La transhumance pour les pluies de juillet à vélo Granville 17 juillet 2025 08:45

Manche

La transhumance pour les pluies de juillet à vélo Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 08:45:00

fin : 2025-07-17 17:00:00

Date(s) :

2025-07-17

La transhumance, qu’est-ce que c’est ?

C’est un moment joyeux et convivial à vélo pour rejoindre ensemble le festival @Les Pluies de Juillet !

C’est quoi le programme ?

Le départ se fera depuis Granville, le matin, le cœur léger et les mollets en forme pour une balade accessible à toutes et tous.

À midi, pause pique-nique (prévoir le sandwich dans la sacoche) sur la plage de Genêts l’occasion parfaite pour recharger nos batteries ?? (et nos cuisses) face à un panorama incroyable, et pour retrouver la transhumance qui vient de Rennes.

Après ce moment de partage et de détente, nous repartirons tranquillement jusqu’au Tanu, pour rejoindre l’effervescence du festival et faire le plein de belles énergies.

C’est gratuit, inscris-toi ici https://www.lespluiesdejuillet.org/billetterie-festival

N’oublie pas de prendre ta place de festival pour venir guincher après avoir pédalé.

On a hâte de pédaler avec toi !

Antoine et Amélie, les transbonnehumeurs de la transhumance

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 15 42 13 69 ameliebeaudoin@hotmail.fr

English : La transhumance pour les pluies de juillet à vélo

What is transhumance?

It’s a joyful and friendly way of cycling to the @Les Pluies de Juillet festival!

What’s the program?

Departure from Granville in the morning, with a light heart and fit calves, for a ride accessible to all.

At midday, a picnic break (bring your sandwich in your pannier) on the beach at Genêts: the perfect opportunity to recharge our batteries? (and our thighs) against an incredible panorama, and to catch up with the transhumance from Rennes.

After this moment of sharing and relaxation, we’ll head back to Tanu, where we’ll join the hustle and bustle of the festival and recharge our batteries.

It’s free, register here: https://www.lespluiesdejuillet.org/billetterie-festival

Don’t forget to pick up your festival ticket, so you can get your groove on after pedaling.

We can’t wait to pedal with you!

Antoine and Amélie, the transbonnehumeurs of transhumance

German :

Was ist eine Transhumanz?

Es ist eine fröhliche und gesellige Fahrradtour, um gemeinsam zum Festival @Les Pluies de Juillet zu fahren!

Was steht auf dem Programm?

Sie starten morgens von Granville aus mit leichtem Herzen und fitten Waden zu einer Tour, die für alle zugänglich ist.

Mittags gibt es eine Picknickpause (Sandwich in der Satteltasche) am Strand von Genêts: die perfekte Gelegenheit, um unsere Batterien aufzuladen ? (und unsere Schenkel) angesichts eines unglaublichen Panoramas zu stärken und die Transhumanz zu treffen, die von Rennes kommt.

Nach diesem Moment des Austauschs und der Entspannung machen wir uns auf den Weg zurück nach Le Tanu, um uns dem Festivaltreiben anzuschließen und neue Energie zu tanken.

Es ist kostenlos, melde dich hier an: https://www.lespluiesdejuillet.org/billetterie-festival

Vergiss nicht, deinen Festivalplatz mitzunehmen, damit du nach dem Radeln zum Guinchen kommen kannst.

Wir freuen uns darauf, mit dir zu radeln!

Antoine und Amélie, die Transhumanz-Stimmungsmacher

Italiano :

Cos’è la transumanza?

È un modo gioioso e amichevole per raggiungere in bicicletta il festival @Les Pluies de Juillet!

Cosa prevede il programma?

Partenza da Granville al mattino, a cuor leggero e con i polpacci in forma, per una pedalata accessibile a tutti.

A mezzogiorno è prevista una pausa picnic (mettete il vostro panino nella borsa) sulla spiaggia di Genêts: l’occasione perfetta per ricaricare le batterie? (e le nostre cosce) di fronte a un panorama incredibile e per raggiungere la transumanza da Rennes.

Dopo questo momento di condivisione e relax, torneremo a Tanu, per partecipare all’entusiasmo del festival e ricaricare le batterie.

L’iscrizione è gratuita: https://www.lespluiesdejuillet.org/billetterie-festival

Non dimenticate di ritirare il vostro biglietto per il festival, così da poter fare il pieno di energia dopo la pedalata.

Non vediamo l’ora di pedalare con voi!

Antoine e Amélie, i transbonnehumeur della transumanza

Espanol :

¿Qué es la trashumancia?

¡Es una forma alegre y amistosa de ir juntos en bicicleta a la fiesta de @Les Pluies de Juillet!

¿Cuál es el programa?

Saldremos de Granville por la mañana, con el corazón ligero y las pantorrillas en forma, para un recorrido accesible a todos.

A mediodía, habrá una pausa para el picnic en la playa de Genêts: la ocasión perfecta para recargar las pilas (y los muslos).. (y nuestros muslos) frente a un panorama increíble, y para alcanzar a la trashumancia de Rennes.

Tras este momento de convivencia y relajación, volveremos a Tanu, para unirnos a la efervescencia del festival y recargar las pilas.

Es gratis, así que inscríbete aquí: https://www.lespluiesdejuillet.org/billetterie-festival

No te olvides de recoger tu entrada para el festival, así podrás ponerte las pilas después de pedalear.

¡Estamos deseando pedalear contigo!

Antoine y Amélie, los transbonnehumeurs de la trashumancia

