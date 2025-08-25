La Transjurassienne Les Rousses

La Transju c’est 7 épreuves, réparties sur 2 jours, en classique ou en skating, sur différentes distances taillées pour les fondeurs et fondeuses en quête de challenge comme pour les fondus de la glisse les plus aguerris.

La beauté des sites et les difficultés d’un parcours long et varié, 70 km entre combes et forêts, ont contribué à créer la légende de La Transjurassienne et à en faire le rendez-vous incontournable des vrais amateurs de ski de fond.

Son tracé unique, la beauté des paysages, la traversée des villages du Massif, la proximité du public, la présence de plus de 1000 bénévoles font de La Transjurassienne une course conviviale et attachante. Partout sur le parcours la fête est au rendez-vous, animations, ravitaillements, concerts de clarines… l’accueil est comparable à celui que l’on rencontre dans une étape du Tour de France ! .

