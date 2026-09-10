La transmission au cœur de l’Écomusée, Le Daviaud, La Barre-de-Monts

Informations pratiques

La transmission au cœur de l’Écomusée 19 et 20 septembre Le Daviaud Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Rendez-vous national organisé par le Ministère de la Culture, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de découvrir l’Écomusée et d’aller à la rencontre du patrimoine et de la culture maraîchine !

Le + de l’événement : En 2026, Le Daviaud accueille Camille Heim & Mael Lhopiteau Quartet (nom provisioire) du 14 au 18 septembre en résidence dans la grange. Les artistes présenteront le fruit de leur travail le samedi 19 septembre en après-midi, à l’occasion des JEP.

Camille Heim et Mael Lhopiteau évoluent dans l’univers des musiques traditionnelles à danser. Camille, avec le batteur Léo Danais dans CAM&LEO, mêle rythmes afro-caribéens, influences sud-américaines, rock et jazz pour une musique électrique et organique. Mael, en duo avec Tristan Le Breton dans Nij, invente une musique puissante et éthérée, des sons futuristes sur des rythmes ancestraux. Après s’être croisés sur les affiches des bals, leurs deux duos se rencontrent au Grand Bal de l’Europe 2024 : le choc est intense. Curiosité partagée, instrumentations audacieuses et sensibilité commune les poussent à jouer ensemble. Le public est conquis, les artistes enchantés. Une nouvelle rencontre en 2025 au festival Le Son Continu confirme l’alchimie. Séduits par leurs démarches respectives, Camille et Mael décident d’aller plus loin. Objectif : créer une formule en quartet pour les scènes de musiques à danser.

Le Daviaud 817 Route du Daviaud, 85550 La Barre-de-Monts, France La Barre-de-Monts 85550 Vendée Pays de la Loire +33251938484 https://www.ledaviaud.fr Le Daviaud est un lieu incontournable du Marais breton vendéen. Ce musée de France offre une immersion totale au cœur de cette région particulière et unique, à travers une muséographie vivante et moderne. Sur un parcours d’un kilomètre, au cœur d’un espace naturel de 6 hectares, découvrez des expositions interactives, un panel architectural singulier, des témoignages d’habitants et des dispositifs multimédias qui racontent la formation du marais, ses usages et ses coutumes. Profitez d’animations pour vous plonger dans la vie quotidienne des maraîchins, s’initier à des savoir-faire locaux, découvrir le conservatoire de races domestiques anciennes, apprendre des danses traditionnelles, ou encore participer à des ateliers de fabrication de beurre. Le Daviaud développe des événements incontournables toute l’année : bals trad’, course “Ningle & Run”, pique-nique électro ou encore Noël au Daviaud vous offrent une immersion au cœur du marais. L’écomusée ne dispose pas d’un accès en transports en commun. Les chiens guides ou d’assistance sont autorisés. Sur le parking, trois places de stationnement sont réservées aux personnes en situation de handicap.

### Rendez-vous national organisé par le Ministère de la Culture, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de découvrir l’Écomusée et d’aller à la rencontre du patrimoine et de la ! Le…

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