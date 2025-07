LA TRANSPYRÉNÉA Rue Ramond Bagnères-de-Luchon

Découvrir les Pyrénées à travers le GR10.

La Transpyrénéa est un Rando Raid en autosuffisance qui vous fera vivre des émotions imcomparables entre le dépassement de soi, partage, bienveillance et découverte. Vous en ressortirez grandi avec des souvenirs gravés à jamais ! Cette aventure humaine hors du commun, réputée comme intimiste, vous fera partager une course avec des coureurs de plus de 60 nationalités.

À chacun sa distance Transpy 900km Le Défi Catalan 181km Le Défi Basque 200km Transpy Occitania 404km (Départ Le Perthus) Transpy Occitania 454km (Départ de Luchon le 08 août à 12h00). .

Rue Ramond GYMNASE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

English :

Discover the Pyrenees via the GR10.

German :

Entdecken Sie die Pyrenäen auf dem GR10.

Italiano :

Scoprite i Pirenei lungo il GR10.

Espanol :

Descubra los Pirineos por el GR10.

L’événement LA TRANSPYRÉNÉA Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-07-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE