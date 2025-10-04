La Transquar 11e édition Beauvais
La Transquar 11e édition Beauvais samedi 4 octobre 2025.
La Transquar 11e édition
Beauvais Oise
Tarif : 8 – 8 – 8
8
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-04
La Transquar revient à Beauvais les 04 et 05 octobre 2025 pour une 11ᵉ édition exceptionnelle, avec un programme sportif riche et adapté à tous les âges.
Cette année, l’événement s’inscrit dans le cadre des 800 ans de la cathédrale Saint-Pierre, un joyau du patrimoine beauvaisien ! Pour l’occasion, le départ sera donné depuis son parvis, un lieu emblématique pour un moment inoubliable.
Au programme
– Courses pour petits et grands
– Parcours adaptés à tous les niveaux
– Animations tout au long du tracé 8 .
Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 06 92 92 latransquar@beauvais.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Transquar 11e édition Beauvais a été mis à jour le 2025-07-04 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis