La Transquar 11e édition Beauvais

La Transquar 11e édition Beauvais samedi 4 octobre 2025.

La Transquar 11e édition

Beauvais Oise

Tarif : 8 – 8 – 8

8

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04

La Transquar revient à Beauvais les 04 et 05 octobre 2025 pour une 11ᵉ édition exceptionnelle, avec un programme sportif riche et adapté à tous les âges.

Cette année, l’événement s’inscrit dans le cadre des 800 ans de la cathédrale Saint-Pierre, un joyau du patrimoine beauvaisien ! Pour l’occasion, le départ sera donné depuis son parvis, un lieu emblématique pour un moment inoubliable.

Au programme

– Courses pour petits et grands

– Parcours adaptés à tous les niveaux

– Animations tout au long du tracé 8 .

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 06 92 92 latransquar@beauvais.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Transquar 11e édition Beauvais a été mis à jour le 2025-07-04 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis