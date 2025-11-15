La transverse fait son cirque ! à Corbigny La transverse Corbigny

La transverse fait son cirque ! à Corbigny

La transverse 30 Route de Saint-Saulge Corbigny Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 23:00:00

Date(s) :

2025-11-15

LA TRANSVERSE FAIT SON CIRQUE !

SAM. 15 NOVEMBRE GRATUIT !

CORBIGNY La transverse, 30 route de Saint-Saulge 58800

19H00 -sortie de chantier- Angélique CABANES, interprète, Adrien DESSE, compositeur Ce qui fleurit dans le silence titre provisoire

Cirque, trapèze-danse tout public 25’

Ce projet est ne´ d’une urgence intime donner forme a` ce qui traverse mon corps, ce qui

re´sonne au plus profond, ce qui ne trouve pas toujours de mots.

Initialement pense´ comme une aventure partage´e, il se poursuit aujourd’hui dans une autre re´alite´ la mienne. L’absence, la perte, l’abandon deviennent des moteurs autant que des vides a` traverser. C’est depuis cet espace fragile que j’ai choisi de continuer.

Le trape`ze est mon terrain d’expression. Plus qu’un agre`s, il est le te´moin d’un voyage ou` se me^lent vertige, combat, tendresse et re´silience. Dans ce monde sature´ d’injonctions, je cherche a` transformer les fractures en puissance, a` faire surgir des e´clats de lumie`re la` ou` tout semblait s’e´teindre.

Dans cette cre´ation, tout parle les suspensions, les e´lans, les silences, les objets abandonne´s qui renaissent. Entre danse, voix et envols ae´riens, je cherche a` inventer une forme ou` la fragilite´ devient force, ou` le cri se fait fleur, poussant dans le silence.

19H45 P’tit bar et petite restauration par la transverse

21H00 -spectacle- Marica MARINONI et Jef EVERAERT In Difference

Cirque, roue Cyr tout public, conseillé à partir de 8 ans 60’

Jef et Marica se retrouvent contraints dans leur différence, leur façon de penser et de voir le monde. Leur binôme semble ne pas pouvoir trouver de point de rencontre. Trop différents pour s’aligner, trop liés pour s’ignorer. Au centre de ce duo, une roue de fer, à la fois ligne de fracture et point de rencontre. Elle est le lieu d’échange, de transformation. À travers elle, ils apprennent à communiquer, tombent ensemble, se relèvent pour recommencer. Leurs corps cherchent un langage sans grammaire donnant vie à un dialogue physique intense, à la fois métaphorique et abstrait, où la rencontre entre les différences devient leur moteur créatif. Qu’est-ce qu’être deux sans se fondre ? Peut-on coexister sans compromis, sans fusion, sans hiérarchie ? In Difference n’offre pas de réponse. Elle la performe. .

La transverse 30 Route de Saint-Saulge Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 12 65 coordination@latransverse.com

English : La transverse fait son cirque ! à Corbigny

German : La transverse fait son cirque ! à Corbigny

Italiano :

Espanol :

L’événement La transverse fait son cirque ! à Corbigny Corbigny a été mis à jour le 2025-11-04 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)