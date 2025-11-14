La transverse fait son cirque ! à Lormes salle polyvalente Lormes

La transverse fait son cirque ! à Lormes

salle polyvalente Route de Château Chinon Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 23:00:00

Date(s) :

2025-11-14

LA TRANSVERSE FAIT SON CIRQUE !

VEN. 14 NOVEMBRE GRATUIT !

LORMES salle polyvalente, route de Château-Chinon 58140

19H00 -spectacle- Cie H.M.G 3D ?

Cirque chorégraphique tout public, conseillé à partir de 5 ans 40’

Au centre du plateau, une courbe de bois contrainte par une ligne métallique: c’est un arc de taille humaine, une extension du corps, une prothèse pour le jeu du mouvement. Cela se décline en 3 dispositions, dans un espace à 3 directions. Le corps s’y mêle, s’y enveloppe ou le traverse, autant que le son s’y frotte, résonne et vibre.

Les situations se construisent par mouvements sonores.

Ici ne sont graves que les sons.

Le jeu acrobatique avec cette singulière structure de cirque explore les volumes pour mettre en perspective un rapport ludique à la matière, à l’espace, à l’autre.

19H45 P’tit bar et petite restauration par l’association StormBox Records?

21H00 -spectacle- Liam LELARGE et Kim MARRO La boule ?

Cirque, duo de portés acrobatiques tout public, conseillé à partir de 6 ans 40’

C’est une recherche autour d’une boule de corps emmêlés qui tente de marcher, dans un mouvement continu, une avancée permanente vers l’avant.

Une forme de relais se crée lorsque l’une se repose sur l’autre le temps de reprendre son souffle. Une boule, comme une masse, un poids de 120kg en constant mouvement, une fusion des corps où l’on ne sait plus d’où vient l’impulsion.

Quelles relations se dégagent entre deux personnes ne sachant pas si elles sont forcées à marcher ni ce

qu’elles sont en train de traverser ? Tel un Tumbleweed (boules d’herbes séchées) poussé par le vent, perdu dans le Far West. .

salle polyvalente Route de Château Chinon Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 12 65 coordination@latransverse.com

English : La transverse fait son cirque ! à Lormes

German : La transverse fait son cirque ! à Lormes

Italiano :

Espanol :

L’événement La transverse fait son cirque ! à Lormes Lormes a été mis à jour le 2025-10-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)