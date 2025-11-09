La Transverse fait son cirque ! Salle des fêtes Billy-sur-Oisy

La Transverse fait son cirque !

Salle des fêtes 528 le Bourg Billy-sur-Oisy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

Cie Anoraks Mousse Cirque, jonglage et amitié Tout public, conseillé à partir de 6 ans 50 mn Gratuit

Mousse est une œuvre circassienne bourrée d’humanité, où la performance spectaculaire naît des geste anodins que dessine une amitié extraordinaire. Spectacle de jonglerie punk, triste et rigolo .

Salle des fêtes 528 le Bourg Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 12 65

