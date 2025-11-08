La Transverse fait son cirque ! Salle polyvalente Clamecy

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Gratuit
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08 22:30:00

2025-11-08

19h Cie La Migration Par delà l’horizon Cirque chorégraphique en paysage Tout public 35 mn Gratuit
21h Cie Anoraks Mousse Cirque, jonglage et amitié Tout public, conseillé à partir de 6 ans 50 mn Gratuit
P’tit bar et p’tite restauration par la Transverse   .

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 12 65 

