La Transverse fait son cirque ! Salle polyvalente Clamecy samedi 8 novembre 2025.
Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre
Gratuit
2025-11-08 19:00:00
2025-11-08 22:30:00
2025-11-08
19h Cie La Migration Par delà l’horizon Cirque chorégraphique en paysage Tout public 35 mn Gratuit
21h Cie Anoraks Mousse Cirque, jonglage et amitié Tout public, conseillé à partir de 6 ans 50 mn Gratuit
P’tit bar et p’tite restauration par la Transverse .
Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 12 65
