La Transverse fait son festival La Recomposition des mondes Rue du Panorama Lormes

Début : 2025-08-09 17:00:00

fin : 2025-08-09 18:30:00

Date(s) :

2025-08-09

Librement inspiré des bandes dessinées d’Alessandro Pignocchi.

Des politiciens cherchent désespérément à se débarrasser du pouvoir pour

se concentrer sur leurs jardins partagés tandis que des mésanges entrent

en politique à coups de cocktail molotov ; un CRS en plein burn out se livre

à une équipe de journalistes qui tente, bon an mal an, de comprendre ce

qui se passe. A en croire les nombreuses manifestations qui fleurissent un

peu partout, une (r)évolution est en cours. Reste à savoir ce sur quoi elle

va déboucher. Durée 70 min. Spectacle en déambulation théâtre de mouvement & de

marionnettes A partir de 12 ans. Dans le cadre de La Transverse fait son festival avec Les Philosophes Barbares. .

Rue du Panorama Place de l’église Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

