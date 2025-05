La Transvialaraine – Viala-du-Tarn, 29 mai 2025 07:00, Viala-du-Tarn.

Aveyron

La Transvialaraine Viala-du-Tarn Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-05-29

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

Partez randonner à l’occasion de l’Ascension !

Randonner par une variété surprenante de paysages, ruisseaux, collines, horizons et creux boisés ; parcourir une quinzaine de kilomètres par des villages adorables et des églises anciennes, voilà ce qu’offre le FEP (Foyer d’éducation Populaire) et sa troisième Transvialaraine du jeudi 24 mai, jour de l’Ascension.

La randonnée à la carte doit permettre aux participants d’adapter le parcours à leur goût.

Rendez-vous sur la place du Viala-du-Tarn à partir de 9h pour un petit-déjeuner devant l’auberge. Vers les 10h, les randonneurs entameront leur marche vers Saint-Étienne où le pique-nique sera pris devant l’église à vue panoramique vers les 12h30.

La marche reprendra vers les 14h00 avec de nouveaux participants. Le café et des rafraîchissements seront offerts à Ladepeyre vers les 16h00. D’autres amateurs y rejoindront la dernière étape de Ladepeyre à Pinet par le Mas de Guy et le Bosc. Au hameau de Pinet, entre église et château, un chapiteau conviera les randonneurs et tous ceux qui le veulent, à participer au diner comprenant une entrée, un plat de viande ou végé, fromage et dessert au prix de 13 euros hors boissons.

À noter aussi que les participants pourront déposer leur sac à victuailles dans le fourgon au départ au Viala pour le retrouver au pique-nique à l’église de Saint-Étienne et à Pinet.

Renseignements et réservations par mail auprès du FEP (Foyer d’éducation Populaire) à Jean-André java_zas@jahoo.fr ou otdegreef@gmail.com ou par téléphone Alain Carrière 06.23.54.36.50 ou Olivier Degreef 06.80.55.44.94. .

Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie +33 6 23 54 36 50 otdegreef@gmail.com

English :

Go hiking on the occasion of the Ascension!

German :

Gehen Sie an Christi Himmelfahrt wandern!

Italiano :

Fate un’escursione nel giorno dell’Ascensione!

Espanol :

Vaya de excursión el Día de la Ascensión

L’événement La Transvialaraine Viala-du-Tarn a été mis à jour le 2025-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)