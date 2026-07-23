La Traversée 128 Rennes Ducey

Informations pratiques

Bonjour,

Je me permets de vous contacter afin de vous présenter un projet qui me tient profondément à cœur.

Du 5 au 7 septembre, je réaliserai la Traversée 128, un défi sportif de 128 kilomètres en 3 jours, reliant le Mont-Saint-Michel à Rennes. Au-delà de la performance sportive, cette aventure a pour objectif de sensibiliser le public aux violences conjugales, une cause qui me touche personnellement.

Dans le cadre de ce projet, une prise de parole officielle aura lieu le jeudi 4 septembre à Fougères, en présence de partenaires et de personnes soutenant cette initiative. Votre présence serait un véritable honneur.

Je serais également très heureuse de vous accueillir lors de l’arrivée finale à Rennes, le dimanche 7 septembre, un moment fort en émotion qui marquera l’aboutissement de cette traversée.

Si vous le souhaitez, je peux également me rendre disponible pour une interview avant le départ ou tout au long du projet afin de raconter mon parcours, les motivations qui m’animent et les valeurs que je souhaite transmettre.

Je reste à votre disposition pour vous transmettre le dossier de presse, les informations pratiques, les horaires ainsi que des photos libres de diffusion.

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, je vous remercie pour l’attention portée à mon message.

Bien cordialement,

Pauline Flatres

Les foulées de Pauline

Instagram : @lesfouleesdepauline