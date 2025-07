La Traversée de La Turballe La Turballe

Début : 2025-08-16 09:00:00

fin : 2025-08-16 12:00:00

2025-08-16

Venez vivre une expérience unique lors de la première édition de La Traversée de la Turballe !

Que vous soyez nageur confirmé, amateurs de défis ou en quête d’un moment convivial en famille, cet événement est fait pour vous !

3 défis au choix :

​le défi 4000m pour les nageurs aguerris

le défi 1000m, accessible à tous

le défi famille, pour partager un moment fun et sportif

Inscription obligatoire pour chaque participants.

Plusieurs lots à gagner pour les participants au moment de la tombola.

Sécurité assurée sur l’eau et sur la plage par les sauveteurs de l’ASCA44 et les maîtres-nageurs d’AQUAPIRIAC.

Venez nombreux pour nager, vous dépasser, partager et soutenir une belle course !

Une matinée sportive, solidaire et festive vous attend à La Turballe ! .

Plage des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23

