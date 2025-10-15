La Traversée de l’oubli EHPAD Demi-Lune Le Creusot

La Traversée de l’oubli

Espace Simone Veil 21 rue du 11 Novembre 1918 Autun Saône-et-Loire

Début : 2025-11-07 14:00:00

fin : 2025-11-07 16:00:00

2025-11-07

Un couple sur un banc. Lequel des deux est en train de perdre la mémoire, de chercher ses clés, de ne plus reconnaître son conjoint ? L’autre l’accompagne, entre dans le jeu. Parce que ce qui compte le plus, c’est la tendresse qui reste.

Une pièce de Jean-Louis Terrangle, avec Gaëlle About et Jean-Louis Terrangle. Mise en scène Simon Bourgade.

Par la Compagnie du Bonheur Vert. Une pièce destinée aux aidants. .

