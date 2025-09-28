La Traversée de Nantes en voitures et motos anciennes Nantes et communes de la métropole Nantes

La Traversée de Nantes en voitures et motos anciennes Nantes et communes de la métropole Nantes dimanche 28 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-28 10:15 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit pour les spectateurs Gratuit pour les spectateurs 10 € / 2 € pour les participants au défilé Tout public

Cet événement, organisé par l’association Collection Passion Nantes, met à l’honneur la culture des véhicules d’époque à travers un parcours reliant Nantes et ses environs. Plus de 240 voitures et 40 cyclomoteurs anciens prendront part à cette édition, qui mettra particulièrement en lumière la DS, à l’occasion de ses 70 ans.Le tracé représente environ 40 km à travers Nantes et plusieurs communes du sud Loire. Les véhicules défileront par époque, marques et catégories, et seront suivis des Reines de Nantes, de Saint-Herblain et des Sorinières qui clôtureront la parade. Le programme :Départ à 10h15 depuis le parking du Leclerc Pôle Sud, à Basse Goulaine,Le Chêne à Vertou,Passage à l’Abbaye de Villeneuve à 10h45, aux Sorinières,puis Trentemoult, à Rezé,passage près de la Grue Grise et l’Ile de Nantes.Arrivée prévue à 12h sur le site Autosphere, route des Sorinières, à Rezé Les inscriptions pour participer au défilé sont ouvertes jusqu’au 19 septembre (10 € par adulte, 2 € pour les enfants de moins de 10 ans).> Conditions pour défiler et inscriptions sur traverseedenantes.fr Sur le site Autosphere, le public pourra profiter jusqu’à 17h : d’animations gratuites, d’un concert, d’un espace restauration et bar, de stands et d’expositions. Page Facebook de l’événementPage Instagram de l’événement

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000

https://www.facebook.com/share/1AwYbSSW39/?mibextid=wwXIfr