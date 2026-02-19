La Traversée du Grand Rieux Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud
La Traversée du Grand Rieux Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud dimanche 12 avril 2026.
La Traversée du Grand Rieux
Salle des fêtes Esplanade Solidarité Téléthon Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Course nature de 10km. Tous publics. Sur inscription. Départ 10h.
Course nature de 10km. Tous publics. Sur inscription. Départ 10h. .
Salle des fêtes Esplanade Solidarité Téléthon Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 86 56 51 dominique.scafone@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Traversée du Grand Rieux
10km nature race. Open to all. Registration required. Start 10am.
L’événement La Traversée du Grand Rieux Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-02-16 par Creuse Tourisme