La Traversée du Grand Rieux Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud

La Traversée du Grand Rieux

Salle des fêtes Esplanade Solidarité Téléthon Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Course nature de 10km. Tous publics. Sur inscription. Départ 10h.

Course nature de 10km. Tous publics. Sur inscription. Départ 10h. .

Salle des fêtes Esplanade Solidarité Téléthon Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 86 56 51 dominique.scafone@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Traversée du Grand Rieux

10km nature race. Open to all. Registration required. Start 10am.

L’événement La Traversée du Grand Rieux Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-02-16 par Creuse Tourisme