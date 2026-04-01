Maraussan

LA TRAVERSÉE IMAGINAIRE

DOMAINE DE PERDIGUIER Maraussan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Vernissage Peintures et dessins de Quentin Harel en musique concert Swing New Orleans Gazoline Rag Band

Vernissage de l’exposition LA TRAVERSÉE IMAGINAIRE, peintures et dessins de Quentin Harel, jeudi 30 avril à 18h30, salle haute, Château de Perdiguier.

Avec concert du groupe Gazoline Rag Band Swing Nouvelle Orléans Guitare, Contrebasse, Saxophone.

Peintre, dessinateur, illustrateur, décorateur, inspiré par les techniques anciennes et la bande dessinée, Quentin Harel, issu des Beaux-arts de Perpignan (arts plastiques) et Épinal (illustration), nous invite à une chasse au trésor à bord de son vaisseau, pour explorer des îles imaginaires.

Exposition du 30 avril au 13 juin 2026 .

DOMAINE DE PERDIGUIER Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 095862333 info@domaineperdiguier.fr

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English :

Vernissage Paintings and drawings by Quentin Harel with music: Swing New Orleans concert Gazoline Rag Band

L’événement LA TRAVERSÉE IMAGINAIRE Maraussan a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT LA DOMITIENNE