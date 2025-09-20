La Traversée : le nouvel audioguide à oreilles ouvertes du Hangar Y ! Hangar Y Meudon

La Traversée : le nouvel audioguide à oreilles ouvertes du Hangar Y ! Hangar Y Meudon samedi 20 septembre 2025.

La Traversée : le nouvel audioguide à oreilles ouvertes du Hangar Y ! 20 et 21 septembre Hangar Y Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La Traversée : le nouvel audioguide à oreilles ouvertes du Hangar Y !

La Traversée est une visite sonore et autonome à vivre dans le parc du Hangar Y, s’appuyant sur la technique de la conduction osseuse*, grâce à un casque léger porté devant les oreilles.

Muni de votre smartphone, l’audioguide vous emmène à la découverte de 5 sculptures et installations artistiques, à travers une balade commentée mêlant voix off, création sonore et musique. Plus qu’une visite audio, La Traversée est une expérience sensorielle. Grâce à la conduction osseuse, vous restez connecté à la nature environnante et aux personnes qui vous entourent. Vous n’entendez pas seulement les sons et la voix dans vos oreilles, vous les ressentez aussi physiquement…Prêts pour une découverte inédite de la sculpture contemporaine ?

* la conduction osseuse offre une expérience d’écoute accessible aux personnes malentendantes et malvoyantes

Lieu : Retrait des casques dans la nef sur présentation d’un billet « la traversée »

Hangar Y 9 avenue de Trivaux 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France https://hangar-y.com/ https://www.tiktok.com/@hangar_y_?lang=fr;https://www.instagram.com/hangar_y_/;https://www.facebook.com/hangaryofficiel/;https://fr.linkedin.com/company/hangar-y [{« type »: « link », « value »: « https://hangar-y.com/evenement/visites-du-parc-la-traversee-sonore/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://hangar-y.com/evenement/journees-du-patrimoine-2025/ »}] Espace monumental d’exception laissé en friche pendant des décennies, le Hangar Y a ouvert officiellement ses portes au printemps 2023 après de nombreux mois de travaux.

Le Hangar Y devient une nouvelle destination culturelle, à la croisée des arts, des sciences et de la nature, accessible à

tous les publics. Basé sur un site naturel de 9 hectares, à la lisière de la forêt de Meudon, le Hangar Y, monument classé et site mythique de l’aéronautique, propose une programmation conçue comme une exploration de thèmes universels vus par le prisme des artistes. Se rendre au Hangar Y : Bus 169 – 289 – 389 RER C « Meudon Val-Fleury » Ligne N « Meudon » En voiture Route D 406 En vélib’ station « Meudon Val Fleury »

Services au Hangar Y : Parking voitures, vélos et trottinettes Restaurant Aire de jeux

Visite libre « La Traversée »

Mezzo Forte