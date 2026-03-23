La Traversée Merveilleuse Esplanade de la Plage Centrale Biscarrosse
La Traversée Merveilleuse Esplanade de la Plage Centrale Biscarrosse dimanche 5 avril 2026.
La Traversée Merveilleuse
Esplanade de la Plage Centrale 123 Avenue de la Plage Biscarrosse Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05 11:30:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06
L’histoire Un garçon est contraint de quitter sa terre natale. Il prend la mer.
Jour après jour, depuis sa barque, il pénètre dans ce nouveau monde fascinant de soleils, de nuits étoilées, de tempêtes, et d’animaux marins qui viennent le saluer.
Il vit la solitude, la peur, la nostalgie, la sérénité, cherchant toujours une terre à l’horizon.
Les enfants, assis tout près de la scène, sont immergés dans le décor.
Les plus jeunes (0-4 ans) seront captivés par la diversité des tableaux successifs, des matériaux, et du son.
Les plus grands profiteront aussi de la richesse du propos et de l’écriture de Rebecca Young l’épopée, l’inconnu, la peur, la nostalgie, et l’océan majestueux. .
Esplanade de la Plage Centrale 123 Avenue de la Plage Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 48 53 84 camiontheatre@gmail.com
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English : La Traversée Merveilleuse
L’événement La Traversée Merveilleuse Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grands Lacs
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