La Traversée Quichotte Villeperdue

La Traversée Quichotte

1 Chemin de la Godinière Villeperdue Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : Jeudi 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

La traversée c’est un spectacle qui marche ! Don Quichotte et Sancho Pança viennent jouer leurs aventures, raconter leur quête épique à un public invité à prendre part au récit.

Quichotte: L’histoire du fameux chevalier de Cervantès racontée et jouée à tambour battant ! Un spectacle qui allie humour, énergie, moments épiques et émotions, et qui entraîne le public dans un spectacle interactif, au cœur des folles aventures de Don Quichotte et Sancho Pança !

Quichotte un spectacle interactif et tout public, qui va à pied par les chemins, une adaptation au plus près de l’esprit de Cervantes, libre, joyeux et déjanté !

Les représentations seront suivies par un temps d’échange avec la compagnie autour d’une soupe et d’un apéritif. .

1 Chemin de la Godinière Villeperdue 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 29 00 saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr

English :

La traversée is a show that works! Don Quixote and Sancho Pança come to play out their adventures, recounting their epic quest to an audience invited to join in the storytelling.

