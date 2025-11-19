La Traversée Rock School Barbey Bordeaux

La Traversée Mercredi 19 novembre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

7 € (Prévente – Hors frais de location)

9 € (Sur place)

Début : 2025-11-19T20:30:00+01:00 – 2025-11-19T23:30:00+01:00

Embarquez pour La Traversée, une soirée où l’on vogue entre trois univers musicaux singuliers. Trois escales, trois artistes bordelais :

Opaline, qui ouvre le voyage avec sa pop française délicate et ses mots intimes.

Yadē, qui nous entraîne ensuite dans une houle électro-pop envoûtante.

Et Menni Jab, qui clôt la traversée avec la puissance et la poésie de son rap incandescent.

Préparez-vous à monter à bord pour une soirée de découvertes, d’émotions et d’énergie. Cap sur la Rock School Barbey, le 19 novembre 2025. Prenez le large avec nous.

OPALINE

Plutôt que d’en parler à sa psy, Opaline écrit des chansons. Une formule légère pour une pop pourtant profondément sensible, avec des chansons qui cognent doucement entre émotion brute et sonorités électro. Avec ses rimes finement ciselées et sa voix de velours, Opaline est remarquée en 2024 avec son premier EP CŒUR À VIF. Elle y dévoile une plume authentique et singulière, portée par des textes à la fois personnels et universels.

YADĒ

Dans une symbiose où cohabitent une artiste et une infirmière, le projet YADĒ voit le jour en 2023. Depuis, et portée par un élan de créativité, la jeune chanteuse bordelaise nous plonge dans son univers magnétique où règne une certaine magie théâtrale. Elle nous offre une pop électronique et envoutante. C’est ici que commence le voyage.

YADĒ a remporté le Tremplin des 2 Rives de Bordeaux en 2023, puis a sorti son tout premier EP éponyme, entièrement composé et réalisé par Julien Pierre. De cette victoire, à la finale des Inouïs du Printemps de Bourges, en passant par les Trois Baudets en première partie de Josia, l’artiste a su fédérer autour d’un projet onirique. Projet à la direction artistique tranchée qui a d’ailleurs été mis en image dans un clip et un documentaire sortis en 2024.

MENNI JAB

Originaire de Bordeaux, Menni Jab a quitté son métier d’ingénieur pour écrire des chansons entre rap, pop rétro et influences électro. Avec des textes lucides, parfois drôles, parfois mélancoliques, il aborde sans détour des thèmes tels que la santé mentale, l’écologie ou le monde du travail. Après un premier EP “Merci pour les roses” et une tournée de plus de 35 dates à travers la France, il revient en 2025 avec de nouveaux singles forts comme Cinétique ou 3-0.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

La Traversée : YADĒ, Menni Jab et Opaline en concert