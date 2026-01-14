La traversée Théâtre itinérant Beaulieu-lès-Loches

La traversée Théâtre itinérant

1 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-07 19:00:00

2026-02-07

Quichotte l’histoire du fameux chevalier de Cervantès racontée et jouée à tambours battant ! Un spectacle qui allie humour, énergie, moments épiques et émotions, et qui entraine le public dans un spectacle interactif, au cœur des folles aventures de Don Quichotte et Sancho Pança !

Sur réservation.

1 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 94 94 sthiam@beaulieulesloches.eu

English :

Quixote: the story of Cervantes’ famous knight told and played to the beat of a drum! A show that combines humor, energy, epic moments and emotion, taking the audience on an interactive journey through the wild adventures of Don Quixote and Sancho Pança!

Reservations required.

