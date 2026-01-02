La traversée Théâtre itinérant Descartes
La traversée Théâtre itinérant Descartes mardi 10 février 2026.
La traversée Théâtre itinérant
9 Bis Rue du Commerce Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 18:00:00
fin : 2026-02-10 20:00:00
Date(s) :
2026-02-10
La compagnie Sept-Épées présente La traversée_théâtre itinérant sur les routes d’Indre-et-Loire.
Lectures autour de Quichotte.
Quichotte un spectacle d’après Cervantes.
9 Bis Rue du Commerce Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 bibliotheque@ville-descartes.fr
English :
Compagnie Sept-Épées presents La traversée_théâtre itinérant on the roads of Indre-et-Loire.
Readings around Quichotte.
Quichotte: a show based on Cervantes.
L’événement La traversée Théâtre itinérant Descartes a été mis à jour le 2026-01-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire