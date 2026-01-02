La traversée Théâtre itinérant Descartes

La traversée Théâtre itinérant

La compagnie Sept-Épées présente La traversée_théâtre itinérant sur les routes d’Indre-et-Loire.

Lectures autour de Quichotte.

Quichotte un spectacle d’après Cervantes.

9 Bis Rue du Commerce Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 bibliotheque@ville-descartes.fr

English :

Compagnie Sept-Épées presents La traversée_théâtre itinérant on the roads of Indre-et-Loire.

Readings around Quichotte.

Quichotte: a show based on Cervantes.

