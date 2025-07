La Traversière de Royan face à l’avenue Émile Zola Royan

La Traversière de Royan

face à l’avenue Émile Zola Départ et arrivée au Paradou Royan Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : Samedi 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Challenge chronométré sur 5000 m en longe côte entre le Mirado, plage de la Grande Conche et les falaises de Vallières, de 2 à 5 longeurs (toutes catégories confondues).

face à l'avenue Émile Zola Départ et arrivée au Paradou Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 12 21 66

English :

Timed challenge over 5,000 m on the longe côte between the Mirado, Grande Conche beach and the Vallières cliffs, for 2 to 5 longeurs (all categories combined).

German :

Herausforderung mit Zeitmessung über 5000 m im Longe côte zwischen Mirado, Strand von Grande Conche und den Klippen von Vallières, von 2 bis 5 Longeuren (alle Kategorien).

Italiano :

Sfida a tempo su 5.000 m di slittino costiero tra il Mirado, la spiaggia della Grande Conche e le falesie di Vallières, per 2-5 longevi (tutte le categorie combinate).

Espanol :

Desafío cronometrado sobre 5.000 m de luge litoral entre el Mirado, la playa de la Grande Conche y los acantilados de Vallières, para 2 a 5 longeurs (todas las categorías combinadas).

