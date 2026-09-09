La TraVerzée – Combrée Plan d’eau de Combrée Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

La TraVerzée – Combrée

Plan d’eau de Combrée Combrée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Cinquième édition de la TraVerzée proposée au plan d’eau de Combrée, le 3 Octobre 2026.

C’ est reparti pour une cinquième édition de la TraVerzée !

– course nature (trail) : 2 parcours sont proposés aux sportifs (8 km et 18 km), départ 17h00, le tracé emprunte des chemins habituellement inaccessibles puisqu’il passe chez des privés qui ont la gentillesse d’ accepter le défilé de coureurs.

– Un canicross pour les amoureux de la course à pied avec leur chien de 5km à 14h30.

Les bénéfices sont reversés à l’IME Clairval de Segré dans le but d’équiper au mieux les élèves en situation de handicap.

Rdv le samedi 3 Octobre au plan d’eau de Combrée et n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. .

Plan d’eau de Combrée Combrée Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 28 11 05 rando-verzee@orange.fr

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English :

The 5th edition of the TraVerzée will take place at the Combrée lake on October 3, 2026.

L’événement La TraVerzée – Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Anjou bleu