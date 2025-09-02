La Traviata de Verdi Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

La Traviata de Verdi Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau dimanche 22 février 2026.

Dimanche 22 février 2026 à partir de 14h. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 16 EUR

Un classique intemporel de Verdi !

Lors d’une soirée fastueuse, la courtisane parisienne Violetta rencontre Alfredo Germont. Touchée par son amour sincère, elle le suit à la campagne malgré ses doutes. Après trois mois de bonheur, le père d’Alfredo la supplie de partir pour sauver l’honneur de sa famille. Violetta s’éloigne sans explication. Fou de douleur Alfredo la retrouve à Paris aux bras de son ancien protecteur, mais la santé de Violetta décline dangereusement… .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

A timeless Verdi classic!

German :

Ein zeitloser Klassiker von Verdi!

Italiano :

Un classico verdiano senza tempo!

Espanol :

Un clásico intemporal de Verdi

