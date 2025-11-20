La Traviata – Giuseppe Verdi Le Pin Galant Mérignac

La Traviata – Giuseppe Verdi Jeudi 20 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 46 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T20:30:00 – 2025-11-20T22:00:00

Fin : 2025-11-20T20:30:00 – 2025-11-20T22:00:00

Comptant parmi les opéras les plus populaires de tout le théâtre lyrique « La Traviata » doit son succès à son livret mélodramatique à souhait et à une musique simple et efficace, admirablement construite. Un voyage émotionnel où s’entrelacent émotion, amour et sacrifice.

Chef-d’œuvre réaliste créé en 1853, « La Traviata » est l’un des rares opéras directement inspiré d’une œuvre contemporaine, « La Dame aux Camélias ». La partition met en évidence les différentes facettes de l’œuvre de Verdi : l’efficacité dramatique de la musique ainsi que les surprenants effets harmoniques, mélodiques et rythmiques dont le prélude est un exemple. Verdi y décrit l’essence même du drame, en opposition à une orchestration brillante qui évoque la vie frivole et légère de Violetta, une courtisane atteinte de tuberculose qui vivra un dernier amour, évidemment impossible, avec un jeune homme de bonne famille.

Cette nouvelle production réunira une distribution de renommée internationale, garantissant des interprétations inoubliables. Un spectacle qui captivera aussi bien les passionnés d’opéra que ceux qui découvrent cet art pour la première fois. Une célébration de la passion et de la beauté !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

