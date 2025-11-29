LA TRAVIATA GIUSEPPE VERDI Montpellier

LA TRAVIATA GIUSEPPE VERDI

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 29 – 29 – 83 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-03 2026-04-06 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-12

Opéra en 3 actes sur un livret de Francesco Maria Piave d’après le roman d’Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias. Créé le 6 mars 1853 à La Fenice de Venise.

Jugée trop réaliste lors de sa création en 1853, La Traviata demeure l’un des opéras incontournables du répertoire lyrique. À la fin du premier acte, Violetta proclame sempre libera (toujours libre): s’agit-il d’un plaidoyer féministe en avance sur son temps ou bien d’une illusion tragique?

De la salle de bal aux confins du sanatorium, Verdi insuffle à son chef-d’œuvre une musique ardente, parfois à bout de souffle, mais qui cherche constamment à s’affranchir des conventions pour atteindre une authentique beauté. Silvia Paoli, une des grandes metteuses en scène de notre temps, ose un geste dramaturgique puissant et virtuose, en totale osmose avec la direction de Roderick Cox qui porte à incandescence cette partition iconique, idéalement servie par le soprano solaire de Ruzan Mantashyan et le très remarquable ténor Omer Kobiljak.

Durée ±2h30 avec entracte

Tarifs de 29€ à 83€

Chanté en italien surtitré en français .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

Opera in 3 acts, libretto by Francesco Maria Piave, based on Alexandre Dumas fils?s novel La Dame aux camélias. Premiered March 6, 1853 at La Fenice in Venice.

