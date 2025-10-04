La Traviata Opéra en direct Rouen

Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04 20:40:00

2025-10-04

Fort du succès de ses éditions précédentes, le grand rendez-vous Opéra en direct revient cette année. En plein air sur la place de la Cathédrale de Rouen, dans les salles de cinéma et de spectacle normandes ou même depuis notre canapé, partageons un chef-d’œuvre de plus La Traviata de Verdi. Ensemble, nous nous enivrerons aux trois temps du fameux Brindisi, ce toast porté par Violetta qui célèbre la vie et l’amour, et tremblerons devant le destin funeste de l’une des héroïnes les plus puissantes de l’opéra italien. Cette soirée exceptionnelle, déjà une tradition pour certains, sera pour d’autres une découverte, mais pour tous, à Rouen et dans toute la Normandie, un moment de grand frisson !

Une opération en partenariat avec la Région Normandie, France 3 Normandie, NOE cinémas, le Département de la Seine-Maritime et tous les lieux de diffusion. .

Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@operaderouen.fr

