La Traviata – Royal Ballet Opéra, Studio 43, Dunkerque

La Traviata – Royal Ballet Opéra Jeudi 5 mars, 18h00 Studio 43 Nord

Tarif unique : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T18:00:00+01:00 – 2026-03-05T23:40:00+01:00

Fin : 2026-03-05T18:00:00+01:00 – 2026-03-05T23:40:00+01:00

La Traviata

de Richard Eyre / Opéra de Giuseppe Verdi

Chef d’orchestre : Antonio Pappano

Avec Ermonela Jaho, Pretty Yende, Rachel Willis Soørensen

Grande Bretagne I 2025 I 3h30 (avec entractes) I vostf

Au cours de l’une de ses fastueuses soirées, la célèbre courtisane parisienne Violetta est présentée à Alfredo Germont. Ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, et bien qu’elle hésite à abandonner sa vie faite de luxe et de liberté, Violetta suit les élans de son c?ur. Mais le jeune couple connaît un bonheur éphémère car la dure réalité de la vie les rattrape.

En partenariat avec l’association chorale La Jeune France et avec le Bateau Feu

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord

18h: Atelier-apprentissage ouvert à tou.te.s du chœur des Bohémiennes de Verdi en compagnie des membres de la Jeune France et de la Cécilia. 19h: concert de la Jeune France suivi de la projection. Studio 43 Ciné-atelier