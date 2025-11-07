La Traviata Chéray Saint-Georges-d’Oléron

La Traviata

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

La Micro-Folie vous propose la diffusion de l’opéra contemporain La Traviata de Giuseppe Verdi

Le plaisir mais pas l’amour: voilà ce que comprend très vite l’héroïne de La Traviata, sommée par les bien-pensants de rester à sa place

Pas de réservation

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02

English : La Traviata

La Micro-Folie presents Giuseppe Verdi’s contemporary opera La Traviata

Pleasure but not love: this is what the heroine of La Traviata quickly understands, as she is ordered by the self-righteous to stay in her place

No booking

German : La Traviata

Die Micro-Folie zeigt Ihnen die zeitgenössische Oper La Traviata von Giuseppe Verdi

Die Heldin von La Traviata, die von den Gutmenschen aufgefordert wird, an ihrem Platz zu bleiben, versteht sehr schnell, dass es Vergnügen, aber keine Liebe gibt

Keine Reservierung

Italiano :

La Micro-Folie presenta l’opera contemporanea La Traviata di Giuseppe Verdi

Il piacere ma non l’amore: questo è ciò che l’eroina de La Traviata capisce subito, mentre i moralisti le dicono di stare al suo posto

Nessuna prenotazione

Espanol : La Traviata

La Micro-Folie presenta la ópera contemporánea La Traviata de Giuseppe Verdi

Placer pero no amor: esto es lo que comprende rápidamente la heroína de La Traviata, cuando los santurrones le dicen que se quede en su sitio

Sin reservas

L’événement La Traviata Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes