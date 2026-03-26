La Tréporthèque Quartier Charles Gounod Tréport terrasse Le Tréport

La Tréporthèque Quartier Charles Gounod

Tréport terrasse Quartier des Acacias Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 16:30:00

fin : 2026-04-03 18:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Suivez-nous, les vendredis, à différents endroits selon les dates, afin de partager ensemble des moments d’échanges,

de lectures, de jeux. Tout public. Accès libre. ! .

Tréport terrasse Quartier des Acacias Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Tréporthèque Quartier Charles Gounod

L’événement La Tréporthèque Quartier Charles Gounod Le Tréport a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers